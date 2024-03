Den ukrainske hovedstadens ordfører Vitalij Klitsjko skrev på Telegram at det var eksplosjoner i Kyiv etter at luftvernsystemer i regionene rundt byen ble aktivert for å slå ned rakettangrepet.

Lokale innbyggere forteller at de har hørt eksplosjoner og sett objekter bli skutt ned. Foreløpige opplysninger tyder verken på at det er drepte eller sårede, eller at det dreier seg om større ødeleggelser noe sted, ifølge Klitsjko.

Det ble meldt om russiske raketter også over andre deler av Ukraina natt til søndag, blant annet Lviv-regionen vest i Ukraina.

– For tredje gang denne uken, før morgengry, er det flyalarm over hele Ukraina, og folk er bedt om å søke ly. Russland fortsetter å sende droner og raketter, uten hensyn til millioner av sivile, noe som er brudd på folkeretten, sier USAs ambassadør til Ukraina, Bridget Brink, i en uttalelse.

Ukrainas luftforsvar opplyser at de klarte å skyte ned 18 av 29 raketter samt 25 av 28 droner.

I Lviv-regionen ble russiske angrep rettet mot viktig infrastruktur, ifølge ordfører Andrij Sadovyi i byen Lviv.

Forsvaret i Polen opplyser at en russisk rakett beveget seg gjennom polsk luftrom i 30 sekunder. Deretter fløy raketten over grensa til Ukraina. Disse opplysningene er foreløpig ikke kommentert av Nato eller Polens politiske myndigheter.