Om lag 300 demonstranter samlet seg tirsdag foran nasjonalforsamlingen for å delta i protestmarsjen. De krever at opposisjonsleder Arvind Kejriwal, som også leder byrådet i New Delhi, løslates.

– Lenge leve Kejriwal, ropte demonstrantene idet de ble pågrepet av opprørspoliti, stuet inn i politibiler og kjørt bort.

– Dette er et diktatur. Hvis noen gjør noe godt for folket i Delhi, hvorfor arrestere vedkommende? sier en av demonstrantene, Rubina Parveen, til nyhetsbyrået AP.

Kejriwal har vært en av de viktigste politikerne i India det siste tiåret. Han har i flere år ledet byrådet i New Delhi og er en av Modis argeste kritikere.

I forrige uke ble han pågrepet, anklaget for korrupsjon. Påtalemyndigheten mener at han og partiet hans Aam Admi – Den vanlige manns parti – har tatt imot over 120 millioner kroner i bestikkelser fra brennevinsselskaper for nesten to år siden.

Partiet avviser anklagene og hevder at de er fabrikkert av indiske økokrim, som kontrolleres av Modis regjering.

Kejriwals parti ble dannet som en antikorrupsjonsbevegelse i 2012 og forsøker å etablere seg som hovedopposisjonen til statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske parti BJP.

Det er også del av en opposisjonsallianse kalt INDIA, som utgjør hovedutfordreren til BJP i valget, som starter 19. april.