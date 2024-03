Tyske ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) og svenske Saab tapte anbudskonkurransen mot Naval Group.

Nederlandske Royal IHC skal samarbeide med Naval Group om byggingen.

For Naval Group er dette en stor seier, ettersom selskapet for tre år siden mistet en stor kontrakt som skulle omfatte bygging av tolv ubåter for Australia.

Ubåtene skal erstatte fire ubåter som Nederland tok i bruk på begynnelsen av 1990-tallet. De første to ubåtene skal tas i bruk innen ti år etter kontraktinngåelsen.

Ifølge avisen De Telegraaf har kontrakten en verdi på mellom 4 milliarder og 6 milliarder euro.