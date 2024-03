Prabowo fikk 58,6 prosent av stemmene, ifølge valgkommisjonens tall. Hans nærmeste utfordrer, tidligere Jakarta-guvernør Anies Baswedan, fikk 24,9 prosent av stemmene.

Onsdagens møte hvor valgresultatene ble bekreftet av valgkommisjonen, ble brått stanset en periode på grunn av at man var nødt til å «korrigere» et dokument, ifølge Reuters. Omstendighetene rundt dette er uklare.

Prabowo erklærte valgseier allerede på valgdagen 14. februar. Valgresultatene har ført til anklager om korrupsjon fra Prabowos politiske rivaler. De har varslet at de kommer til å klage på valget.

Omstridt

Sosiale medier har vært avgjørende i Prabowos valgkamp. Landets unge befolkning utgjør mer enn halvparten av Indonesias 205 millioner stemmeberettigede velgere – og de bruker sosiale medier mest.

Prabowos økende popularitet i landet har skremt millioner av indonesiere som fortsatt husker tidligere president Haji Mohamed Suhartos brutale og autoritære styre. Suharto, som var Prabowos tidligere sjef og svigerfar, ble internasjonalt ansett som en diktator.

Prabowo har slått hardt ned på prodemokratiske aktivister. Han ble anklaget for grusomheter under den hensynsløse militære okkupasjonen av Øst-Timor, og han har selv uttalt at «valg er i strid med landets kultur».

Sørøst-Asias største økonomi

Presidentvalget i februar var landets femte siden Indonesia avskaffet diktaturet i 1998. Landet, som består av over 17.000 øyer, har over 270 millioner innbyggere og er Sørøst-Asias mest befolkede land og største økonomi.

Landet har store utfordringer med økende korrupsjon og svekkede demokratiske rettigheter.