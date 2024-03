Vrakrester etter nedskytingen spredte seg over et stort område i sentrale strøk. Både en kunstskole og en idrettshall ble truffet. De første meldingene kan tyde på at de skadde ble truffet av vrakdeler, ifølge myndighetene.

Ordfører Vitalij Klitsjko skriver i sosiale medier at to personer ble sendt til sykehus, den ene en ung gravid kvinne. De øvrige ble behandlet på stedet for mindre skader, sier ordføreren.

Nedskytingen skjedde på formiddagen mandag og er det tredje mot hovedstaden på fem dager.

President Volodymyr Zelenskyj sier at angrepet viser at Ukraina trenger leveranser av bedre luftforsvar fra sine allierte.

– Det vil bety trygghet for våre byer, og det vil redde liv. Alle vi som respekterer og beskytter liv, må gjøre vårt ytterste for å stanse denne terroren, skriver presidenten i sosiale medier.

Lederen for det militære forsvaret av Kyiv, Sergeyj Popko, sier at de to ballistisk rakettene ble skutt ut fra den okkuperte Krim-halvøya.