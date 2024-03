Storbritannias forsvarsminister Grant Shapps mener ifølge Bloombergs kilder at flyslipp av nødhjelp er for farlig for sivilbefolkningen på bakken i Gaza.

Britiske tjenestemenn har utarbeidet en plan for å samarbeide med flyvåpenet i Jordan om flyslipp av nødhjelp, slik USA, Frankrike og Egypt alt gjør.

Den planen har Shapps nå lagt i skuffen, blant annet med henvisning til at sivile palestinere skal være drept etter å ha fått nødhjelp i hodet, ifølge Bloomberg.

Fem palestinere skal ifølge Al Jazeera ha blitt drept på denne måten i forrige uke, men ingen land har tatt på seg ansvaret for dette.

Norge vurderer også å samarbeide med Jordan om flyslipp av nødhjelp på Gazastripen, opplyste utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) sist helg.

– Forsvaret vurderer nå om de har ressurser som kan understøtte flyoperasjoner i regi av jordanske myndigheter, sa hun.

– Meg jeg vil understreke at dette ikke er den optimale løsningen, som er at Israel åpner grensene og sørger for trygg og varig tilgang til Gaza, la hun til.

Hjelpeorganisasjoner er kritiske til flyslipp av nødhjelp og viser til at det er svært kostbart, farlig og bare kan dekke en brøkdel av det som ellers lett kunne ha vært fraktet inn på Gazastripen med lastebiler dersom Israel tillot det.