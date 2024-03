– Vi er ikke i en slik situasjon i dag, men alle muligheter er åpne, sier Macron i et intervju med fransk TV.

Macron sa akkurat det samme i forrige måned, men ble da motsagt av andre vestlige ledere.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg understreket at det ikke foreligger noen planer om å sende vestlige soldater til Ukraina, og det samme forsikret USA.

Tysklands statsminister Olaf Scholz slo fast at det heller ikke i framtida vil være aktuelt å sende vestlige soldater til landet, fordi man da risikerer å trekke Vesten direkte inn i en krig med Russland.

På spørsmål om hvordan han rent konkret ser for seg utplassering av vestlige bakkestyrker i Ukraina, ville Macron ikke gå i detalj.

– Jeg ser ingen grunn til å være presis. Jeg akter ikke å gi Putin innblikk i det, sa han.

Vil gjøre alt

I torsdagens intervju med France Télévision og TF1 understreket Macron at Frankrike vil gjøre alt for å sikre at Russland ikke går seirende ut av krigen i Ukraina.

– Dersom situasjonen forverrer seg, vil vi sørge for at Russland aldri vinner den krigen, sa han.

Alle som vil begrense den vestlige militærhjelpen til Ukraina, velger nederlag, la han til.

Troverdighet

– Dersom Russland vinner denne krigen, vil Europas troverdighet være redusert til null, fortsatte den franske presidenten.

Macron advarer Vesten mot å trekke røde linjer når det gjelder støtten til Ukraina og mener at det bare vil signalisere svakhet overfor Russland og virke oppmuntrende på ledelsen i Kreml.

Krigen i Ukraina er «eksistensiell både for Europa og for Frankrike», sa Macron, som samtidig understreket at Frankrike ikke ser på Russland som en fiende, bare som en motstander.