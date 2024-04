Ifølge meldingen ble to andre mennesker, deriblant en kvinne, såret i eksplosjonen.

Ifølge eksilgruppa SOHR ble åtte barn drept mens et niende barn ble såret. Den britisk-baserte eksilgruppa opplyser videre at militsgrupper mistenkes for å ha plantet sprengladningen.

Det var i Daraa-provinsen at opprøret mot president Bashar al-Assad startet i 2011, noe som utløste den blodige borgerkrigen i landet. I 2018 fikk Assad-regimet kontroll over området igjen som følge av en våpenhvile støttet av Russland.

Provinsen har siden da vært rammet av en rekke drap, sammenstøt og svært dårlige leveforhold.