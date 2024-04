– Jeg tror dette kan være den begivenheten som blir stående som litt av en tidsskille for Israel, sier Eide i et intervju med norsk presse i Brussel.

Der deltar han på Natos utenriksministermøte denne uka.

Eide viser til at USA har endret tonen overfor Israel kraftig.

– Vi har jo ikke hørt så sterk språkbruk fra USA som de siste dagene. Og nå er også tyskerne i ferd med å miste tålmodigheten fullstendig. Og de har jo vært nesten enda mer pro-israelske enn USA, påpeker han.

– Dramatisk

Sju hjelpearbeidere fra den USA-baserte organisasjonen World Central Kitchen (WCK) var i gang med å frakte ut nødhjelp til sultrammede palestinere da de ble drept i et israelsk luftangrep mandag.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at det var et utilsiktet angrep som drepte hjelpearbeiderne, og at hendelsen skal undersøkes grundig.

– Dette illustrerer hvor dramatisk dette er, sier Eide.

Tror presset vil øke

Etter hendelsen har både FN og andre hjelpeorganisasjoner innstilt nødhjelpsarbeidet i Gaza. Organisasjonene WCK og Oxfam beskylder også Israel for systematiske angrep på hjelpearbeidere på Gazastripen.

De som sulter, vil dermed sulte enda mer, påpeker utenriksministeren.

– Men samtidig vil presset på Israel også gå opp. Og det kan jo være at effekten av det er at de må åpne for mer sikker humanitær tilgang, sier han.

Biden opprørt

I en telefonsamtale med sin israelske kollega torsdag krevde USAs forsvarsminister Lloyd Austin blant annet at noen må stilles til ansvar for angrepet.

Også USAs president Joe Biden skal etter planen ha en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu torsdag.

Det hvite hus har meldt at Biden er opprørt over angrepet, men det synes ikke å ha ført til omfattende endringer i Biden-administrasjonens støtte til Israel, ifølge Reuters.