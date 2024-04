Oppskytingen kommer etter en lignende oppskyting i desember. 45 minutter etter at Falcon 9-raketten fra SpaceX ble skutt opp, løsrev satellitten seg fra bæreraketten, før den senere gikk ut i bane, melder departementet.

Rundt to timer og 40 minutter etter oppskyting ble det opprettet kontakt med bakkestasjonen. Oppskytingene av de to spionsatellittene kommer i lys av et militært romkappløp mot Nord-Korea. Nordkoreanerne har tidligere sagt at de vil skyte opp tre nye spionsatellitter i år.