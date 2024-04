Målet er å gjenforene den unge spekkhoggeren med sin storfamilie. Det skal gjøres ved å plassere den to år gamle kalven i en slynge, løfte den ut av lagunen med helikopter og sette den i et nettingbur i havet, der man skal vente til familien er i nærheten før den slippes fri, opplyser Canadas fiskeridepartement.

Redningsmannskaper har ikke lyktes med å lokke den unge hvalen ut av området siden moren døde 23. mars.

Den storstilte planen ble vedtatt under et møte mellom medlemmer av urbefolkningen i Ehattesaht First Nation-rådet, representanter for fiskeridepartementet og marintekniske eksperter.

Leder for Ehattesaht First Nation-rådet, Simon John, sier at hans folk har dype kulturelle og åndelige bånd til spekkhoggerne, og at nasjonen har mottatt bekymringsmeldinger og støtte fra hele verden.