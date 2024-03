Russland viser blant annet til drapet på datteren til ultranasjonalisten Aleksandr Dugin og et annet attentat på en forfatter, som slapp fra det med alvorlige skader.

I kunngjøringen fra utenriksdepartementet heter det at det er funnet spor i disse sakene som leder til Ukraina.

Russland krever blant annet at sjefen for SBU, Vasyl Maliuk, utleveres etter at han sa at hans etat sto bak angrep på Kertsjbroen som binder Krim til det russiske fastlandet.

– Russland krever at Kyiv-regimet stanser all støtte til terrorvirksomhet, utleverer de skyldige og kompenserer ofrene, heter det i en kunngjøring der det også så vidt refereres til terrorangrepet på en konsertsal i Moskva der 144 mennesker ble drept.

IS har påtatt seg ansvaret for konsertangrepet og vist med videoer hvordan de utførte angrepet, men Russland antyder likevel at Ukraina er involvert, og hevder de har funnet bevis på forbindelser til Ukraina, noe Ukraina avviser.

Ukraina avviser det russiske kravet og sier at Russland må ha glemt at det er utstedt internasjonal arrestordre på deres egen president Vladimir Putin.

– Utsagn om terrorisme er spesielt kynisk når de kommer fra en terrorstat, heter det i det ukrainske svaret.