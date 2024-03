Boluarte mistenkes for korrupsjon, og rundt 40 politifolk deltok i lørdagens aksjon. TV-bilder viste hvordan politifolkene brukte slegge da de brøt seg inn i presidentens bolig.

Ifølge politiet ble det lett etter kostbare Rolex-klokker, som presidenten mistenkes for å ha mottatt uten å oppgi.

Første kvinne

61 år gamle Boluarte er Perus første kvinnelige president. Hun tiltrådte i desember 2022 da forgjengeren Pedro Castillo ble stilt for riksrett etter å ha forsøkt å oppløse landets nasjonalforsamling.

Boluarte var visepresident under Castillo og har også vært sosialminister i Peru.

Politiet innledet etterforskning av Boluarte etter at en avis avdekket hvordan hun ved flere anledninger hadde dukket opp med svært kostbare klokker på armen, klokker som hun ikke har oppgitt å ha i sin eie.

Boluarte hevder at hun har hatt den ene klokken siden 18-årsalderen, men har ikke opplyst hvordan hun har fått minst to andre.

Anklager

Perus riksadvokat Juan Villena ba henne tidligere i uka om å samarbeide med etterforskerne og la dem ta en titt på de eksklusive klokkene, noe hun ikke har villet gjøre.

Politisk uro og anklager om korrupsjon er ikke uvanlig i Peru, som har hatt seks presidenter de siste fem årene.

Kritikere har den siste tiden anklaget Boluarte for å bli stadig mer autoritær, for å ville fremme lover som undergraver rettsvesenet i landet og for å avfeie et voksende krav om nyvalg.