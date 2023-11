– Vi gjør framgang. Jeg tror ikke det er verdt å si for mye, ikke engang i dette øyeblikket, men jeg håper det snart kommer gode nyheter, sier han.

Uttalelsen ble ifølge Reuters gitt til reservister, ifølge en uttalelse fra statsministerens kontor.

Netanyahus kontor har kunngjort på X, tidligere Twitter , at det skal holdes flere regjeringsmøter i ettermiddag og kveld «i lys av utviklingen i saken om frigivelse av våre gisler».

Det såkalte krigskabinettet skal møtes klokka 17 norsk tid, regjeringens sikkerhetsutvalg skal møtes kl. 18 norsk tid mens hele regjeringen skal møtes kl. 19 norsk tid, ifølge kunngjøringen fra statsministerens kontor.

Hamas' politiske leder Ismail Haniyeh bekreftet tidligere tirsdag at det nærmer seg en våpenhvileavtale med Israel.

Ikke navngitte israelske tjenestemenn har også uttrykt optimisme og sagt at det ligger an til at om lag 50 gisler blir satt fri.

neta