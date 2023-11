– Jeg oppfordret også til en umiddelbar fjerning av kinesiske bøyer som er satt opp i Japans eksklusive økonomiske sone, sa statsminister Fumio Kishida til japanske TV-kanaler etter et toppmøtet i San Francisco. De to lederne møttes i forbindelse med en samling for landene i Samarbeidsforumet for Asia og Stillehavsregionen (Apec).

Spenningen i Stillehavet har økt på grunn av kinesiske handlinger i det omstridte Sør-Kinahavet og militærøvelser rundt den selvstyrte øya Taiwan, som Kina anser som sitt eget territorium.

– Samtidig understreket jeg på nytt hvor ekstremt viktig fred og stabilitet i Taiwanstredet er for det internasjonale samfunnet, inkludert Japan.

Samtalene er de første mellom de to lederne siden november i fjor. Siden da har Kina stanset all import av sjømat fra Japan etter at Japan begynte å slippe ut renset avløpsvann fra det havarerte atomkraftverket Fukushima. Kishida ba i samtalene om en umiddelbar oppheving av restriksjonene.

Statlige medier i Kina rapporterer at Xi sa til Kishida at landene må «følge tidens trend» og «fokusere på felles interesser.»

– Kina og Japan bør bekrefte sitt strategiske forhold til gjensidig nytte, sa Xi til Kishida.

I en felles uttalelse i 2008 ble landene enige om å utvikle et samarbeid basert på «felles strategiske interesser».