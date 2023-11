– Alt må forsøkes for å sikre humanitær hjelp til sivile, inkludert mat, vann, drivstoff og medisinsk utstyr. Vi støtter den forlengede pausen i kampene og fremtidige pauser som måtte trenges for å tilrettelegge for oppskalering av hjelpen, og for å tilrettelegge for frigivelse av alle gisler, sier G7s utenriksministre i en felles uttalelse.

– Vi oppfordrer til frigivelse av alle gisler, umiddelbart og uten betingelser, uttaler statsrådene.

De understreker «Israels rett til å forsvare seg selv og sitt folk», men peker også på viktigheten av «å beskytte sivile og i overensstemmelse med folkeretten».

Torsdag morgen klokken 7 lokal tid utløper den pågående forlengede våpenhvilen mellom Israel og Hamas.

Hamas har siden våpenhvilens start fredag frigitt 81 av de rundt 240 personene som ble tatt som gisler under angrepet mot Israel 7. oktober. Israel har i samme tidsrom løslatt 180 palestinere fra israelske fengsler.