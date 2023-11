Folk må stå i kø i timevis for å få tak i en liter brakkvann som kan gjøre dem syke. I de overfylte tilfluktsrommene plages folk av skabb, diaré og luftveisinfeksjoner.

– Barna mine gråter fordi de er sultne, slitne og ikke kan få gå på do når de må, forteller Suzan Wahidi, en hjelpearbeider og mor til fem. Hun og barna har slått seg ned i et av FNs tilfluktsrom i byen Deir al-Balah midt på Gazastripen. Der bor det flere hundre mennesker – som må dele ett toalett.

Palestinere som fulgte beskjeden om å flykte sørover på Gazastripen som følge av Israels varslede bakkeinvasjon, lever nå under forferdelige forhold, ifølge hjelpeorganisasjoner, FN-organisasjon UNRWA og lokale innbyggere.

Med stadig angst for nye bombeangrep sliter sivilbefolkningen med å klare seg fra den ene dagen til den andre. Det er mangel på strøm, mat, vann og medisiner.

Over en halv million fordrevne mennesker har søkt tilflukt på sykehus og FN-drevne skoler som er blitt forvandlet til tilfluktsrom. I de overfylte sentrene, der fluene svermer over store søppelhauger, spres smittsomme sykdommer raskt.

Preget av desperasjon

Folk er preget av stor desperasjon, og jakten på mat, vann og medisiner endrer også forholdene mennesker imellom. Gazabefolkningen har vært kjent som et sammensveiset folk som har stått sammen gjennom flere tiår med konflikt og en 16 år lang blokade, men nå sprekker det sosiale limet opp. Det fortelles om at folk begynner å slåss på bare nevene i køene for å få en bit brød, ifølge AP.

Noen palestinere har til og med gitt uttrykk for raseri mot Hamas og ropt fornærmelser mot tjenestemenn. Politimenn er blitt banket opp. Episoder som ville vært helt utenkelige for bare en måned siden.

– Overalt hvor du går ser du desperasjonen i folks øyne, sier Yousef Hammash, en hjelpearbeider i Flyktninghjelpen i den sørlige byen Khan Younis.

– Du kan se at de er på bristepunktet.

Hyllene i matbutikkene er nesten tomme. Bakerier er stengt på grunn av mangelen på mel og strøm. Jordbruksområdene på Gazastripen er i stor grad blitt utilgjengelige, og det er lite råvarer å få tak i – bortsett fra løk og appelsiner. Folk tilbereder enkle måltider over små bål ute i gatene.

– Du hører barn gråte om natten. De ber om søtsaker og varm mat, forteller fotograf Ahmad Kanj (28) som bor på et krisesenter i den sørlige byen Rafah. Det gjør det umulig å sove, legger han til.

Underernæring og sult

– Det er en reell trussel om underernæring og sult, sier Alia Zaki, talsperson for FNs matvareprogram. Matsikkerhet eksisterer ikke lenger for Gazas befolkning, legger hun til.

Hver dag sender familier sine mest selvsikre medlemmer av sted før daggry for å skaffe mat og vann. Noen tar med seg kniver og kjepper. De forteller at de må forberede seg på å forsvare seg hvis de blir angrepet. Opptøyer bryter sporadisk ut i brød- og vannkøene.

– Jeg sender sønnene mine til bakeriene. Flere timer senere kommer de tilbake med blåmerker – og noen ganger også uten brød. sier 59 år gamle Etaf Jamala, som flyktet fra Gaza by til den sørlige byen Deir al-Balah.

En kvinne, som ikke tør å stå fram med navnet sitt, forteller at nevøen hennes ble knivstukket i ryggen med en kjøkkenkniv etter å ha blitt anklaget for å ha kuttet en vannledning. Den 27 år gammel fembarnsfaren måtte sy flere titalls sting. Hendelsen skjedde i flyktningleiren i Jabaliya nord på Gaza.

– Angst, usikkerhet og sorg tærer på alle, sier Juliette Touma, en talsperson for FN-byrået for palestinske flyktninger.

Mange sykdommer

Mange er blitt avhengige av salt, ufiltrert brønnvann som legene sier forårsaker diaré og alvorlige gastrointestinale infeksjoner.

– Jeg kjenner ikke igjen min egen sønn, sier Fadi Ihjazi. Treåringen hennes har gått ned 5 kilo. Han har fått en kronisk tarminfeksjon.

– Før krigen hadde han det søteste ansiktet, men nå er leppene hans sprukne, ansiktet gulfarget og øynene innsunket, forteller den fortvilte moren.

– I flyktningsentre gjør mangelen på vann det vanskelig å opprettholde selv grunnleggende hygiene, forteller lege Ali al-Uhisi, som behandler pasienter i Deir al-Balah.

– Lus og vannkopper har spredt seg, forteller han. Han har også behandlet fire tilfeller av hjernehinnebetennelse og sett 20 tilfeller av leverinfeksjonen hepatitt A.

– Det som bekymrer meg, er at jeg vet at jeg bare ser en brøkdel av det totale antallet sykdomstilfellene her på senteret, sier han.

For de fleste sykdommene er det ingen behandling.

– Frustrerte pasienter har overfalt oss leger, forteller Al-Uhisi.

Politisk uro

Over hele Gaza utspiller det seg også scener med politisk uro. Noen palestinere utfordrer nå åpenlyst Hamas, som har styrt Gazastripen med jernhånd de siste årene.

Under betingelse av anonymitet forteller palestinere om flere episoder som viser et raseri mot Hamas. Enkelte Hamas-tjenestemenn er blitt overfalt.

I et tilfelle kastet en folkemengde stein mot en gruppe politimenn som avskar folk fra å hente vann. Folk gikk løs på politimennene som valgte å vike, ifølge øyenvitner.

Midt på natten har hundrevis av mennesker ropt skjellsord mot Hamas med krav om at krigen må ta slutt.

En direktesendt pressekonferanse med talsmann fra Hamas, Lyad Bozum, ble avbrutt av en mann med bandasjert hånd.

– Måtte Gud stille deg til ansvar, ropte mannen.