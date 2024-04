Ansatte i selskapet er misfornøyde med en avtale mellom Google og Israel verdt 1,2 milliarder dollar, drøyt 13 milliarder kroner. Den innebærer at Google og Amazon forsyner Israel med tjenester innen skylagring og kunstig intelligens.

Google-ansatte avholdt en sitt-ned-demonstrasjon ved selskapets kontorer i New York og Sunnyvale i California i forrige uke. Selskapet svarte med å tilkalle politiet, og flere ble pågrepet.

Gruppa som organiserer demonstrasjonene, «No Tech For Apartheid», opplyser at Google sa opp 30 ansatte i forrige uke. Tirsdag kveld ble «mer enn 20» til sparket, ifølge gruppas talskvinne Jane Chung. Hun sier videre at flere av disse kun var tilskuere til demonstrasjonen.

– Googles mål er tydelige: Selskapet forsøker å knuse meningsmotstanden, bringe sine ansatte til taushet og understreke sin makt over dem, sier Chung.

Google bekrefter, uten å oppgi noe antall, at visse ansatte er sagt opp. Selskapet peker på at flere hadde masker og ikke bar ID-brikker som årsak for oppsigelsene, skriver TT.