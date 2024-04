Fattige land og mellominntektsland er berørt, mens vestlige land ikke er det, heter det i rapporten fra den sveitsiske organisasjonen Public Eye, som passer på at sveitsisk-baserte selskaper følger menneskerettighetene.

– Nestlé gjør babyer og småbar i lavinntektsland avhengige av sukker, heter det i rapporten, som ble presentert onsdag i forkant av den årlige generalforsamlingen for Nestlé-aksjonærer.

Nestlé, som også selger babymat i Norge, bestrider ikke funnene, som er utredet i et belgisk laboratorium på vegne av Public Eye og interesseorganisasjonen International Baby Food Action Network (IBFAN).

Mye mer sukker

Prøver av visse melkeprodukter for spedbarn i Tyskland, Frankrike og Storbritannia viser at de ikke var tilsatt sukker, ifølge analysene. Men i land som Bangladesh, India, Pakistan, Sør-Afrika, Etiopia og Thailand inneholdt de samme produktene mellom 1,6 og 6 gram tilsatt sukker per porsjon.

Det ble også gjort funn av mye sukker i kornprodukter for babyer, blant annet i produkter som selges i Europa.

– Vi fortsetter å utvikle og omformulere vår spedbarnsmat for å redusere mengden tilsatt sukker ytterligere uten at det går på bekostning av kvalitet, sikkerhet og smak. I noen land i Europa finnes det produkter uten tilsatt sukker, i tillegg de tradisjonelle produktene med tilsatt sukker, heter det i en uttalelse fra Nestlé.

Eksperter advarer

Ernæringseksperter advarer at barn som blir vant til smaken av sukker i en tidlig alder, har en tendens til å spise mer sukkerholdige produkter senere i livet. Dette øker risikoen for blant annet fedme og diabetes.

Nestlé har tidligere fått kritikk for å fremme salg av morsmelkerstatning i fattige land, der mange mødre ble overbevist om at det var sunnere for babyen enn deres egen morsmelk. Men ettersom flere av disse landene ikke hadde tilgang på rent vann, utgjorde morsmelkerstatningen en risiko for spedbarna.

Selskapet har sagt de mener morsmelk er den ideelle maten for spedbarn, og understreker at de støtter Verdens helseorganisasjons anbefaling om at babyer kun ammes de første seks månedene av livet, før deretter å bli ammet samtidig som de blir introdusert til mat.