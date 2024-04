– Jeg trekker meg som statsminister 15. mai og visestatsminister Lawrence Wong vil bli tatt i ed samme dag, kunngjorde Lee i sosiale medier mandag.

– Jeg ber alle singaporere om å gi Lawrence og teamet hans deres fulle støtte, og om å samarbeide med dem for å skape en lysere framtid for Singapore.

Lawrence blir da den andre personen som ikke er medlem av Lee- familien som leder den velstående asiatiske bystaten.

Wong, som også er finansminister, ble valgt som Lees etterfølger i 2022 av en ny generasjon lovgivere fra Folkets handlingsparti (PAP), et parti som har regjert uavbrutt siden Singapores uavhengighet i 1965.

– Jeg aksepterer dette ansvaret med ydmykhet og en sterk følelse av plikt. Jeg lover å gi dere alt, sa Wong etter at det ble kjent at han skal ta over sjefsstolen.

Den 51 år gamle USA-utdannede økonomen blir ansett av mange som en sosiale medier-kyndig mann som effektivt håndterte covid-19-pandemien da den brøt ut i bystaten.