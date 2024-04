Ifølge Al Jazeeras korrespondent i Gaza by ble det funnet ni lik i graven ved Shifa-sykehuset før arbeidet ble stanset av frykt for israelske droner som sirklet over området.

Tilstanden på likene tydet på at de ikke hadde ligget i jorda lenge, og noen av dem hadde bandasjer og så ut til å ha vært pasienter ved sykehuset. Hvordan de døde er ikke fastslått.

Helsepersonell ved sykehuset forteller at noen av ofrene ble drept utenfor hovedinngangen til sykehuset.

Også i Beit Lahiya er det ifølge Al Jazeera funnet en massegrav etter at israelske styrker trakk seg ut av området. Den skal inneholde rundt 20 lik.

Ifølge innbyggere er det snakk om medlemmer av Al-Assaf-familien, som ble drept da israelske bakkestyrker rykket inn for rundt fire måneder siden.

Israel har ennå ikke kommentert opplysningene om funnet av de to massegravene i Gaza.

Ifølge Hamas ble rundt 400 mennesker drept da israelske bakkestyrker stormet og okkuperte Shifa-sykehuset, som nå i stor grad er rasert og satt ut av drift.

Israel hevder å ha drept 200 militante palestinere under aksjonen, men ingen av opplysningene har latt seg bekrefte fra uavhengige kilder.