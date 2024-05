Den israelske hæren sier i morgentimene tirsdag at den har «operasjonell kontroll» over Gaza-siden av grenseovergangen. IDF sier også at flertallet av befolkningen i området er «evakuert av militære grunner».

Operasjonen ble ledet av hærens 162. divisjon og den 401. pansrede brigaden. De samarbeider med spesialenheter som allerede er i det østlige Rafah-området, skriver Haaretz med henvisning til en uttalelse fra militæret (IDF).

En egyptisk kilde opplyste mandag at israelske stridsvogner hadde tatt seg inn i byen, og at de på det nærmeste var 200 meter fra grensa til Egypt.

Ødelagt

Ifølge IDF er 150 Hamas-mål blitt ødelagt og de israelske styrkene har tilkjempet seg full kontroll over Gaza-siden av grensepasseringen. Minst 20 Hamas-soldater er blitt drept, heter det i den israelske kunngjøringen. Flere tunnelsjakter skal også ha blitt ødelagt.

Den palestinske grensestasjonen ligger vel tre kilometer fra den egyptiske grensen.

IDF opplyser at grenseovergangen Kerem Shalom, mellom Gaza og Israel, er stengt inntil videre av sikkerhetsmessige grunner. Den ligger ikke langt fra Rafah.

Stans for lastebiler

Hamas-funksjonæren Waek Abu Omer, som er kommunikasjonsansvarlig ved grensepasseringen, sier ifølge Haaretz at all humanitær hjelp inn til Gaza over Rafah er midlertidig stanset på grunn av de israelske styrkenes nærvær.

– Den vestlige delen av Rafah er siden mandag blitt en aktiv krigssone. Beskytningen har ikke stanset, sier Abu Omar til AP.

Rafah ligger helt sør på Gazastripen og grenser til den egyptiske Sinai-halvøya.

Tidligere mandag ble palestinere i Rafah bedt om å dra til såkalt humanitære områder i påvente av den lenge varslede israelske bakkeinvasjonen, og Israel sier at det er gjennomført «målrettede angrep» mot Hamas-mål i Rafah.