Ifølge advokat Arthur Aidala ble Weinstein undersøkt da han ble overført til fengselet i New York, og deretter straks sendt til sykehuset Bellevue på Manhattan.

– Det virker som han trenger mye hjelp fysisk. Han har mange problemer, Det blir tatt alle slags tester. Tilstanden hans helsemessig er ganske dårlig, sier han.

Weinstein har hittil sonet i et fengsel lenger opp i delstaten New York. Han ble overført til New York City etter at en ankedomstol denne uken opphevet en dom for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner.

Ankedomstolen sier at dommeren var forutinntatt i den banebrytende saken i 2020, da Weinstein ble dømt til 23 års fengsel. Retten har derfor beordret en ny rettssak mot filmprodusenten.

Weinstein blir ikke løslatt fordi han også er dømt til 16 års fengsel i en annen voldtektssak i Los Angeles i 2022.