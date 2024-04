De to barna ble funnet døde i et boligområde i Södertälje utenfor Stockholm onsdag. To voksne familiemedlemmer, en mann og en kvinne, ble pågrepet og siktet for drap.

Kvinnen ble løslatt torsdag og er ikke lenger mistenkt i saken, og mannen ble begjært varetektsfengslet fredag, opplyser påtalemyndigheten.

Ifølge Expressen var det en nabo som varslet politiet. Da politiet rykket ut, fant de den siktede med alvorlige skader. Det var torsdag uklart hvordan tilstanden hans var.