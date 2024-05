Minst 60 ble skadd i ulykken i den indiske finanshovedstaden mandag. Over 40 personer fryktes å være fastklemt under det massive skiltet, husene og kjøretøyene det falt over, opplyser lokale myndigheter.

Ulykken skjedde ved en travel vei i den østlige forstaden Ghatkopar i kraftig regnvær og sterk vind.

En større redningsaksjon pågår etter personene som skal være savnet.

Reklameskiltet som falt ned, var 70 ganger 50 meter, ifølge politiet i Mumbai.