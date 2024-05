– Amerikanerne beskriver diplomati som den beste løsningen. Det synet deler vi og vi er klare til å sette oss ved forhandlingsbordet, sier tidligere utenriksminister og nå utenrikspolitisk rådgiver, Kamal Kharazi, ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået ISNA.

Det kan bety at den iskalde fronten mellom de to landene kan gå inn i en ny vår. For øyeblikket er den eneste kontakten mellom de to gjennom andre parter, som Qatar, Oman og i noen tilfeller EU.

Kharazi sier at Iran er klare til å gjenoppta forhandlingene om Irans atomprogram, som ble avbrutt under president Donald Trumps tid.

– Da kan vi kan også snakke om et atomfritt Midtøsten, sier den tidligere utenriksministeren.

Den iranske regjeringen har siden 2021 ved flere anledninger omtalt USA som «Store Satan», og foreløpig er det ingen offisielle regjeringsmedlemmer som har uttalt seg om mulige samtaler mellom landene.