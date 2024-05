Mannen, som var 53 år gammel, ble drept under Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober i et veikryss nær en kibbutz. Liket hans ble deretter fraktet til Gazastripen.

Lørdag kveld kunngjorde det israelske forsvarets (IDF) talsmann Daniel Hagari at israelske soldater har funnet og tatt hånd om liket på Gazastripen.

Kunngjøringen kom dagen etter at IDF meldte om funn av tre lik på Gazastripen. Hagari sa fredag at de tre – Shani Louk (22), Amit Buskila (28) og Itzhak Gelerenter (56) – ble drept i angrepet mot musikkfestivalen Supernova i Israel 7. oktober og at angriperne tok med likene til Gazastripen.

Bilder av tysk-israelske Shani Louk på lasteplanet til en pickup gikk verden rundt, og den 22 år gamle kvinnen ble et bilde på det omfattende angrepet mot Sør-Israel.

Rundt 1200 mennesker ble drept i angrepet 7. oktober i fjor. I tillegg tok de Hamas-ledede angriperne rundt 250 gisler. Rundt halvparten av dem er senere løslatt. Israel mener rundt 100 personer fortsatt holdes fanget i Gaza, og at likene av 30 personer holdes tilbake.