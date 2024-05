Lørdag hevdet Russland å ha tatt kontroll over nok en landsby i Kharkiv-regionen i Ukraina. Ukrainske styrker uttalte at hovedfokus nå er på «å hindre de russiske okkupantene fra å rykke videre fram».

Zelenskyj hevder at hans styrker har fremgang i kampen for å slå tilbake den russiske angrepsbølgen. I sin daglige videotale sier han at Russland betaler en høy pris.

– Angriperne mister infanteri og utstyr. Det er et betydelig tap, sier han.

Ukraina har evakuert nesten 10.000 mennesker fra det nordøstlige grenseområdet i Kharkiv-regionen etter at Russland fredag i forrige uke innledet den nye offensiven.

Ukrainske tjenestefolk har denne uken anklaget russiske soldater i byen Vovtsjansk i Kharkiv-regionen for å ha tatt til fange flere titalls sivile og bruke dem som menneskelige skjold til å forsvare russiske kommandosentre. Det er en påstand som nyhetsbyrået AFP ikke har kunnet verifisere.

To sivile, en 70-åring og en 83-åring, ble drept da de prøvde å forlate Vovtsjansk by i en bil, ifølge en uttalelse fra påtalemyndigheten i Kharkiv.

– Kampene i Vovtsjansk-området er pågående, står det i en uttalelse fra Ukrainas væpnede styrker.

I talen sin sier Zelenskyj også at ukrainske styrker har slått tilbake et angrep lenger sør, rundt Chasiv Yar, en by i Donetsk-regionen.