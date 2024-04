Kokken José Andrés, som grunnla WCK, sier til nyhetsbyrået Reuters at hjelpearbeidere fra hans organisasjon ble angrepet «systematisk, bil for bil».

Sju hjelpearbeidere ble drept i dette angrepet, som fant sted i byen Deir al-Balah mandag.

En lignende anklage kommer fra Bushra Khalidi i hjelpeorganisasjonen Oxfam.

– Det har vært overlagte og systematiske angrep på den humanitære hjelpeinnsatsen, inkludert humanitære hjelpearbeidere, sier hun, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Myndighetene i Israel avviser at de med overlegg rammer sivile på Gazastripen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu erkjenner at landets styrker angrep hjelpearbeiderne fra WCK, men kaller dette en utilsiktet og tragisk hendelse.

Ifølge Andrés hadde WCK kommunisert med det israelske militæret, som angivelig visste hvor organisasjonens biler befant seg.

– Dette var ikke bare en uheldig situasjon der «oops, vi slapp bomben på feil sted», mener han.

Hjelpearbeiderne, som kom fra Polen, Storbritannia, USA, Canada og Australia, ble drept kort etter at de dro fra et lager i Deir al-Balah. Her hadde de hadde levert 100 tonn mat brakt til Gazastripen sjøveien.