Det er anslått at mellom 800.000 og 1 million mennesker, de fleste av dem etniske tutsier, ble drept i Rwanda i løpet av våren og sommeren 1994.

I en videotale som skal publiseres søndag for å markere 30-årsdagen for starten på folkemordet i det lille afrikanske landet, vil Macron understreke at «da fasen med total utryddelse av tutsiene begynte, hadde det internasjonale samfunnet mulighet til å vite og handle», sier en tjenestemann i Macrons stab som ikke ønsker å bli navngitt.

I talen kommer Macron videre til å si at «Frankrike, som kunne ha stoppet folkemordet med sine vestlige og afrikanske allierte, ikke hadde viljen til å gjøre det».

Macron tar ikke turen til Kigali for å delta i minnemarkeringen søndag. Frankrike blir istedenfor representert av utenriksminister Stéphane Séjourné.

Under et besøk til Rwanda i 2021 erkjente Macron Frankrikes «ansvar» for folkemordet og sa at bare overlevende kunne gi tilgivelse. Men han unnlot å be om unnskyldning, og Rwandas president Paul Kagame, som ledet tutsiopprøret som avsluttet folkemordet, har lenge insistert på behovet for en sterkere uttalelse.

En historisk kommisjon nedsatt av Macron konkluderte også i 2021 med at Frankrike, under tidligere president François Mitterrand, hadde sviktet, men la samtidig til at det ikke fantes bevis for at Frankrike kunne holdes medansvarlig i drapene.