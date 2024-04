Dermed slutter han seg til en lang rekke vestlige politikere som den siste tiden har kritisert Israels krigføring.

– Bli ferdig med det, og la oss gå tilbake til freden, og slutt å drepe folk, sa Trump i et intervju med den konservative radioreporteren Hugh Hewitt torsdag.

Ekspresidenten sa at Israel «taper PR-krigen», og at det israelske militæret ikke burde publisere opptak av sine angrep.

– De offentliggjør de frykteligste, mest avskyelige videoene av bygninger som faller ned. Og folk ser for seg at det er mange mennesker i de bygningene, og det liker de ikke, sa Trump.

Han kom nylig med lignende kritikk i et intervju med den israelske avisa Israel Hayom. Her sa han at Israel må bli ferdig med krigen, og at landet mister mye støtte rundt om i verden.

CNN siterer en av journalistene som gjorde dette intervjuet, og som etterpå sa at Trumps uttalelser sjokkerte dem. De satt angivelig igjen med et inntrykk av at både Trump og sittende president Joe Biden med sin retorikk vender ryggen til Israel.