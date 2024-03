Både Tsjekkia og Belgia har denne uken hevdet at Russland bedriver spredning av propaganda via europeiske politikere og institusjoner. I Tsjekkia mener myndighetene at russisk propaganda spres gjennom det Praha-baserte nyhetsnettstedet Voice of Europe.

Samtidig mener Belgias statsminister Alexander De Croo at Moskva har betalt penger til EU-parlamentarikere for å fremme russisk propaganda.

De politiske gruppene i parlamentet ønsker nå en gransking inn i påstandene.

– Hvis sittende EU-parlamentarikere eller kandidater i det kommende valget har tatt imot penger fra den russiske regjeringen eller deres stedfortredere, må de avsløres og tiltak iverksettes, skriver franske Valerie Hayer, som leder den sentrumsorienterte gruppen Renew, i et brev til parlamentets president Roberta Metsola.

Hayer krever en «fullstendig» og «åpen» intern gransking. Renew-gruppen har også etterlyst en «hastedebatt» i parlamentet.

De Grønne er enige.

– Det er et direkte angrep på selve demokratiet vårt, sier Terry Reintke, en av De Grønnes toppkandidater ved valget til EU-parlamentet i juni.

– Politikere som har mottatt penger fra Russland, bør straffes hardt, både politisk og juridisk, legger hun til.

En talsperson for EU-parlamentet sier at det «for tiden undersøker de tsjekkiske myndighetenes funn angående nettstedet Voice of Europa».