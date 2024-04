De tre mediene publiserte sine artikler natt til mandag. Der hevdes det at syndromet kan stamme fra energivåpen som bæres av medlemmer av enheten 29155 i den russiske etterretningstjenesten GRU.

Fenomenet som kalles Havanna-syndromet, ble først rapportert fra flere utsendte ved den amerikanske ambassaden i Cubas hovedstad Havanna i 2016.

Migrene og svimmelhet

Blant symptomene var hodepine, migrene, svimmelhet og hukommelsessvikt. Enkelte fortalte at de hørte høye lyder og trykk mot hjernen.

Senere har personer som har tjenestegjort i mange land, også vestlige land som Østerrike, meldt om lignende problemer.

Ifølge CBS-programmet 60 Minutes har granskningen pågått i fem år. Til magasinet forteller den pensjonerte offiseren Greg Edgreen at han er sikker på at Russland sto bak angrepene – og at de var en del av en verdensomspennende aksjon for å nøytralisere amerikanske tjenestepersoner. Edgreen ledet forsvarsdepartementets granskning av hendelsene.

«Det er russerne, din tosk»

– Hvis mora mi hadde sett det som jeg så, ville hun ha sagt «det er russerne, din tosk», sier den pensjonerte offiseren.

Kanalen har innhentet kommentarer fra blant annet Det hvite hus til saken. Der heter det blant annet at de «fortsetter å understreke betydning av å prioritere innsats for å gjøre en storstilt gransking av effektene og mulige årsaker» til de omtalte helseplagene.

Også tyske Der Spiegel og det uavhengige russiske nettstedet The Insider har også deltatt i arbeidet med sakene.