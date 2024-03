Det er nå økende bekymring i USA for at amerikansk etterretningsinformasjon kan bidra til drap på sivile palestinere på Gazastripen, skriver The Wall Street Journal.

President Joe Biden undertegnet i oktober et hemmelig notat om å dele mer etterretningsinformasjon med Israel, men flere demokrater og menneskerettsorganisasjoner frykter at dette kan ha kostet sivile palestinere livet.

Ifølge avisens kilder kan Israel ha benyttet amerikansk etterretningsinformasjon for å lokalisere Hamas-medlemmer og israelske gisler, men også for å angripe sivil infrastruktur og drepe sivile palestinere.