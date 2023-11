Uttalelsen fra Andrij Jermak er den første offisielle innrømmelsen av at ukrainske styrker har kontroll over et område på østbredden av elva i Kherson-regionen.

– Mot alle odds har det ukrainske forsvaret etablert et fotfeste på den venstre (østlige) bredden av Dnepr, sa Jermak da han tirsdag holdt et innlegg for tankesmia Hudson Institute i USA.

– Steg for steg så demilitariserer de Krim. Vi har dekket 70 prosent av distansen, og motoffensiven vår utvikler seg videre, fortsatte han.

Uttalelsen er også lagt ut på president Volodymyr Zelenskyjs nettside.