For første gang på ett år møtes USAs president Joe Biden og hans kinesiske motpart Xi Jinping.

Møtet mellom de to topplederne skjer onsdag i San Francisco under den amerikansk-asiatiske APEC-møtet (Asia-Pacific Economic Cooperation summit). De to økonomiene produserer 40 prosent av verdens varer og tjenester.

Med lave forventninger til økning i verdensøkonomien uttrykkes det håp om at Biden og Xi i alle fall ikke gjør forholdet verre mellom de to økonomiske supermaktene.

– Handler om å forhindre forverring

Den norske USA-eksperten Jan Arild Snoen sier det er viktig for USA å forsøke å redusere de kinesiske omgåelsene av straffetiltakene som er innført mot Russland. Enda viktigere er det ifølge Snoen at den kinesiske konflikten med Taiwan roes ned og ikke ender opp i krig.

– Men jeg tror ikke det kommer noe vesentlig ut av toppmøtet på disse områdene eller i handelspolitikken. Det handler mer om å unngå ytterligere forverring i forholdet enn om forbedringer, sier Snoen til NTB.

Erik Løkke i Civita deler langt på vei Snoens vurderinger.

– Hvis de to landene kan bli enig seg imellom, vil det ha stor innvirkning på den politiske utviklingen i verden. I så måte er betydningen stor, men det er langt fra sikkert at møtet kommer til å resultere i noe konkret. Biden-administrasjonen er opptatt av å senke forventningene og ønsker å formidle at møtet i seg selv er en suksess, sier Løkke til NTB.

Handelskrig

De siste fem årene har situasjonen vært svært anstrengt mellom de to landene. Hva de to presidentene blir enige eller uenige om, kan ha store virkninger på verdensøkonomien.

Talsmenn på begge sider spinner et budskap som kan åpne for lettelser i den knallharde handelskrigen som ble innført av daværende president Donald Trump, og som hans etterfølger Joe Biden har fortsatt i samme spor.

Den amerikanske tollen på varer fra Kina er på 19 prosent, opp fra 3 prosent før 2018. Den kinesiske tollbarrieren andre veien er på 21 prosent, mot 8 prosent før 2018.

– Åpne linjer

En amerikansk talsmann ga ifølge nyhetsbyrået AP uttrykk for håp om å «åpne kommunikasjonslinjer». Det blir også pekt på at bedre kommunikasjon er avgjørende for håndteringen av Taiwan-krisen.

Pressetalskvinne for det kinesiske utenriksdepartementet, Mao Ning, sier at de to lederne vil ha «dybdekommunikasjon om strategiske, generelle og tosidige saker som angår forholdet mellom USA og Kina». I tillegg vil spørsmål som omhandler global fred og utvikling bli drøftet.

– Vi definerer ikke de amerikansk-kinesiske relasjonene som et konkurranseforhold, sier Mao Ning.

Interesserte i å stabilisere

Jan Arild Snoen ser flere trekk som gjør at både USA og Kina er mer interessert i å stabilisere den spente situasjonen, heller enn å eskalere konflikten.

– USA har mer enn nok med krigene i Ukraina og Gaza og ønsker derfor stabilisering. Men begge har behov for å fremstå som sterke i eget land, Xi fordi han driver utrenskninger i partitoppen og økonomien er utfordrende, Biden fordi det snart er valgkamp, og skepsis til Kina er en av få saker som samler de fleste amerikanere, sier Snoen.

Kan bli rivalisering i Kongressen

Erik Løkke understreker at både Kina og USA er interessert i å opprettholde forutsigbarhet i den internasjonale politikken. Han tror derfor ikke konfliktlinjene vil bli eskalert i San Francisco.

Han har tro på at USA vil forsøke å gjenopprette den militære kommunikasjonen med Kina som kineserne brøt etter at daværende flertallsleder i kongressen, Nancy Pelosi, besøkte Taiwan.

-Samtidig preges forholdet av rivalisering. I USA er det få ting som samler demokrater og republikanere, men forholdet til Kina er en av få sakene som samler Kongressen på tvers av partipolitiske skillelinjer. Det gjør at Kongressen fort kan bli en drivkraft for å eskalere forholdet med Kina, uansett hvor mye presidenten ønsker å stabilisere forholdet, sier Løkke.

Tre timer sist

Sist de to lederne møttes var på Bali i fjor. Den gang satt de sammen i nesten tre timer. Taiwan og den russiske invasjonen av Ukraina sto høyt på dagsordenen. Den gang understreket Xi at Taiwan er i kjernen av Kinas interesser, og at USA ikke må krysse røde linjer her – det vil si ikke gå for langt i sin støtte til Taiwan.

Biden har i ettertid erklært at USA vil støtte Taiwan militært hvis det skulle komme til det. Nancy Pelosis besøk i Taiwan ble en rød klut for kinesiske myndigheter, som fastholder at Taiwan er en del av Kina.