– Det er funnet litt over 20 lik, sier guvernør Alioune Badara Samb i regionen Saint-Louis. Han legger til at ytterligere 20 er reddet, men sier ikke hvor mange som opprinnelig var om bord båten.

Nyhetsbyrået AFP har snakket med overlevende som sier det kan ha vært flere hundre.

Mamady Dianfo fra Casamance sør i landet sier det var 300 mennesker om bord da båten la ut fra Senegal for en uke siden. En annen overlevende, Alpha Balde, anslår at det var 200 passasjerer.

Kysten av Senegal er blitt et stadig vanligere utgangspunkt for afrikanske migranter som forsøker å komme seg til Europa via Kanariøyene.