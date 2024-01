De første tiltakene retter seg mot seks personer som er involvert i finansieringen av Hamas, ifølge tjenestepersonen.

– Det som er gjort i dag, og som jeg tror blir kunngjort i de kommende timer, er at vi har vedtatt et dedikert sanksjonsregime for Hamas. Vi har en liste på seks personer, sier EU-kilden fredag.

De seks personene er alle fra arabiske eller afrikanske land.