Iran gjennomførte tirsdag et angrep med raketter og droner mot det de kalte terrormål i Pakistan, og to dager etter angrep Pakistan mål i Iran.

FN og USA har bedt landene roe seg, mens Kina har tilbudt seg å megle.

Fredag kalte Pakistans statsminister inn til et krisemøte. Samme ettermiddag melder kringkasteren Geo TV at regjeringen har bestemt seg for å legge striden bak seg. Samtidig har regjeringen gitt full støtte til å gjenoppta fullstendige diplomatiske forbindelser til Iran, opplyser kilder til kringkasteren.

Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold, men i en kunngjøring fra pakistansk UD heter det at de to land «er enige om å trappe ned» konflikten.

– De to utenriksministrene er enige om at samarbeid og tett koordinering om terrorbekjempelse og andre aspekter av gjensidig bekymring, bør styrkes, heter i kunngjøringen.

Luftangrepene som begge land står bak langs den urolige grensa i Balutsjistan-regionen, har truet med å fyre opp under spenningen i området i kjølvannet av krigen mellom Israel og Hamas.