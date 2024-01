Første skritt bør være å få på plass mat, medisiner, vann og strøm igjen i den krigsherjede enklaven, sa Mohammed Mustafa på Verdens økonomiske forum (WEF) i sveitsiske Davos onsdag.

Han sier det vil kreve enorm innsats og betydelige økonomisk hjelp for å bygge opp igjen Gaza etter krigen som nå har vart i over tre måneder. Han anslår at det vil være behov for boliger verdt 15 milliarder dollar eller over 150 milliarder kroner.

– Vi ønsker å forberede oss på gjenoppbyggingen. Vi vil ikke at Gaza skal forbli ubebygd, sier Mustafa.

– Når ting er klart kan vi og våre partnere i regionen ta fatt på utfordringen med å forbedre situasjonen og forberede oss på fred.

Men foreløpig mener han altså at den humanitære innsatsen skal prioriteres.

– På kort sikt vil vi fortsette å konsentrere oss om den humanitære innsatsen, men etter hvert vil vi fokusere på gjenoppbygging. Og denne gangen må vi kunne forplikte oss og si at dette blir siste gang, sier fondssjefen.