Onsdag vedtok EU-parlamentet med overveldende flertall nye regler for å forbedre merking av varer og bekjempe grønnvasking.

Direktivet skal bidra til at forbrukerne bedre skal kunne gjøre informerte valg når de handler.

De nye reglene forbyr bruk av økomerking dersom dette ikke kan dokumenteres.

Merkejungel

I dag møter forbrukerne et vell av produkter som hevder å være grønnere og mer bærekraftige og miljøvennlige, uten at man kan være sikker på at det faktisk stemmer, påpeker EU-parlamentet.

I en undersøkelse i 2020 fant EU-kommisjonen ut at over halvparten, 53 prosent, av merkingen var tvilsom, og at hele 40 prosent var grunnløs.

Heretter må produsentene kunne føre bevis for at merkingen er riktig.

EU vil også rydde opp i jungelen av merkelapper. I 2020 ble det registrert rundt 230 ulike former for miljømerking.

Et annet regelverk som ligger på bordet, Grønnmerkingsdirektivet, vil gi retningslinjer for hvilke former for miljømerking som vil bli tillatt framover.

Slutt på bruk og kast

I tillegg skal varer som har lenger levetid og lengre garantiperioder kunne merkes spesielt.

- Dette direktivet vil endre hverdagslivet til alle europeere. Vi tar et skritt vekk fra bruk og kast-kulturen og gjør markedsføring mer transparent, sier parlamentets rapportør Biljana Borzan.

Parlamentet og EUs ministerråd ble enige i september i fjor om en foreløpig avtale om direktivet.

Etter onsdagens avstemning i parlamentet gjenstår bare en formell godkjenning i Ministerrådet.