Sikkerhetstjenesten SBU opplyser torsdag at en kriminaletterforskning er satt i gang. Målet er å kartlegge omstendighetene rundt det SBU selv omtaler som en nedskyting.

Det russiske militære transportflyet – et Iljusjin Il-76 – styrtet i Belgorod-regionen onsdag. Russland hevder det ble skutt ned av ukrainske styrker og at 65 ukrainske krigsfanger var om bord.

Myndighetene i Ukraina har verken bekreftet eller avkreftet dette.

– Feil på navneliste

En russisk liste med navn på de påståtte krigsfanger sirkulerer i russiske medier. Den inneholder flere feil, blant annet navn på krigsfanger som allerede er utvekslet, sier Ukrainas menneskerettsombud Dmytro Lubinets.

Han har bedt om at FN og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) slipper til for å inspisere stedet der flyet styrtet. ICRC har ikke svart på dette, men sier meldinger om styrten er bekymringsverdige.

– Vi vil ikke komme med kommentarer eller spekulasjoner foreløpig, før fakta er etablert, sier komiteen.

Ønsker internasjonal etterforskning

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bedt om en internasjonal etterforskning av hendelsen.

Russland støtter dette, ifølge den russiske regjeringstalsmannen Dmitrij Peskov. Han hevder det trengs en internasjonal etterforskning av «forbrytelser begått av Kyiv-regimet».

Ifølge nyhetsbyrået Reuters sier Lubinets at ukrainerne vil gjøre det de kan for å få i gang en internasjonal etterforskning.

– Ble advart

Ifølge russerne var de angivelige krigsfangene på flyet på vei til en fangeutveksling. Et medlem av den russiske nasjonalforsamlingen, Andrej Kartapolov, hevder at ukrainsk etterretning ble advart ett kvarter før flyet beveget seg inn i området der det ble skutt ned.

Kartapolov sier også at fangeutvekslingene med Ukraina vil fortsette, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Ukraina fikk ikke noe varsel, verken muntlig eller skriftlig, sier Andrij Jusov, talsperson for landets etterretningstjeneste.

Ferdsskriveren funnet

Jusov avviser også at det finnes nok bevis til å slå fast at flyet hadde ukrainske krigsfanger om bord.

– Vi kan dessverre se for oss diverse scenarioer, inkludert provokasjon, i tillegg til bruken av ukrainske fanger som menneskelige skjold for en transport av ammunisjon og våpen for S-300-systemene, sier Jusov til Radio Svoboda ifølge Reuters.

Det russiske nyhetsbyrået Ria meldte torsdag at ferdsskriveren og taleregistratoren fra flyet var funnet.

Russiske nødetater meldte uttalte samme dag at det var funnet rester av det som ser ut til å være en rakett på stedet, skriver nyhetsbyrået Tass, som gjengis av Reuters.