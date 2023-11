De to presidentene møttes onsdag i San Francisco på eiendommen Filoli, der de første episodene av TV-serien «Dynastiet» i sin tid ble spilt inn.

Etter møtet uttalte Xi at USA må slutte å gi våpen til Taiwan og støtte Kinas fredelige «gjenforening».

Ingen planer om militær inngripen

Ifølge en høytstående amerikansk tjenesteperson sa Xi Jinping at det i de kommende årene ikke er noen plan om militær inngripen mot Taiwan. Samtidig skal han ha nevnt situasjoner der det kan bli brukt makt.

Xi skal også ha understreket at Taiwan-spørsmålet er det «største og farligste temaet» i det bilaterale forholdet mellom Kina og USA.

Xis antydninger om at Kina ikke kommer til å foreta en massiv invasjon mot Taiwan har ikke endret USAs syn i saken, ifølge tjenestepersonen.

Ifølge vedkommende har Kina sagt ja til å formalisere dialogen mellom de to landenes militærstyrker. Talspersonen opplyser også at Xi gjorde det klart at han ønsker å stabilisere forholdet mellom USA.

Biden: Reell framgang

Biden ventes å holde en pressekonferanse om møtet, men har så langt kun kommentert det på X.

– Jeg verdsetter dialogen som jeg i dag hadde med president Xi fordi jeg tror det er av største viktighet at vi kan forstå hverandre tydeligere, leder til leder. Det er globale utfordringer som krever vårt felles lederskap. I dag hadde vi reell framgang, skriver den amerikanske presidenten.

Ifølge den amerikanske talspersonen er det ingen planer for et nytt møte mellom de to presidentene, men døren holdes samtidig på gløtt for det.