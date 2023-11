Nyhetsbyrået melder også at en 80 år gammel kvinne er drept og barnebarnet hennes såret i et israelsk angrep i Kfar Kila i Sør-Libanon like ved grensen til Israel.

De to journalistene ble drept i nærheten av byen Tir Harfa, om lag 1,5 kilometer fra den israelske grensen, ifølge meldingen. I tillegg ble ytterligere en sivil person drept, men det er foreløpig ikke kommet flere opplysninger om angrepet.

Tidligere meldte det israelske militæret (IDF) om angrep mot israelske soldater nord i Israel. Ingen skal ha blitt drept eller såret.

Ifølge IDF har israelske kampfly gjennomført angrep mot «tre væpnede terrorceller» på grensen mellom Israel og Libanon. I meldingen står det også at de har angrepet «militære anlegg og andre anlegg».