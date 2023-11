Han advarer om mulighetene for en bredere konflikt mellom landene på Balkan som følge av hendelser med etnisk vold i Kosovo den siste tiden, noe han sa etter et uformelt møte mellom Nato-landene på Vest-Balkan i Nord-Makedonia onsdag.

Rama mener Kosovos grense til Serbia nå er «ute av kontroll» og blir brukt til en rekke ulovlige aktiviteter, inkludert narkotika og våpensmugling, som han sier kan føre til «store forstyrrelser» i regionen.

Kosovo, der flertallet av innbyggerne er etnisk albanere, er en tidligere serbisk provins. Den fikk uavhengighet i 1999 etter at Nato gikk inn i Kosovokrigen for å stanse et blodig serbisk angrep på et væpnet separatistbevegelse.

Voldelige sammenstøt

Situasjonen er fortsatt spent, og det har vært to voldelige hendelser de siste månedene, en i mai og en i september. Vestlige land frykter at Russland prøver å trappe opp spenningene i regionen for å avlede oppmerksomheten fra krigen i Ukraina.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, som onsdag deltok på Nato-møtet i Nord-Makedonias hovedstad Skopje, sier forsvarsalliansen per nå ikke ser noen militær trussel mot sine allierte på Vest-Balkan.

– Men det vi ser er en økning i spenninger, spesielt i Kosovo, sier Stoltenberg.

Styrker tilstedeværelsen

Han legger til at Nato har styrket sin militære tilstedeværelse i Kosovo med rundt tusen ekstra soldater og tyngre våpen.

– Vi er selvfølgelig forsiktige. Vi overvåker situasjonen nøye, og vi vil absolutt gjøre det som er nødvendig for å beskytte og forsvare våre allierte, sier han.

Serbia anerkjenner ikke Kosovos formelle uavhengighetserklæring fra 2008.