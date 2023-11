Marianna Budanova jobber som rådgiver for Kyivs borgermester Vitalij Klitsjko. Etter at tilstanden hennes forverret seg, er hun innlagt på sykehus, der hun får behandling, ifølge den ukrainske nettavisen Babel.

En talsperson for GUR bekrefter tirsdag ettermiddag overfor Reuters at Budanova er blitt forsøkt forgiftet, og at hun behandles på sykehus.

Politiet tror at hun har fått i seg giften via mat, skriver nettavisen Ukrainske Pravda.

Budanova er kona til Kyrolo Budanov, som er sjefen for Ukrainas militære etterretningstjeneste.