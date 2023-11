– Vi ser på mulighetene for tre sykehus som har bedt om å bli evakuert, men et vesentlig poeng er hvor de skal evakueres til. Det er ingen trygge steder, sier talsperson for WHO, Christian Lindmeier, på en pressekonferanse.

Han sier at forespørslene om evakuering kom fra sykehusansatte som frykter for livet.

– Det betyr at situasjonen på bakken har blitt så alvorlig at alternativet er den sikre død da sykehusene er under angrep, sier han.

Flere sykehus har blitt rammet av angrep under krigen mellom Israel og Hamas, og alle sykehusene nord på Gazastripen er ute av normal drift. Det er likevel fremdeles pasienter der uten mulighet for å flykte, og fordrevne palestinere som har søkt tilflukt der.

De tre sykehusene er Shifa-sykehuset, der noen spedbarn allerede er evakuert, det indonesiske sykehuset og Ahli-sykehuset.