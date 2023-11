Bakgrunnen er økt trussel mot kritisk undervannsinfrastruktur, og den økte tilstedeværelsen skal sende signaler til Russland.

– Det handler om å drive maritim overvåking. Et 20-talls krigsskip skal være aktive i Østersjøen, men også deler av Nord-Atlanteren, for å ta hensyn til sikkerhetssituasjonen og bedre beskytte kritisk infrastruktur under vann, sier Sveriges forsvarsminister Pål Jonson til SVT.

Norge, som er medlem av JEF, skal delta i dette arbeidet. Beslutningen ble tatt under et sikkerhetstoppmøte på Gotland i oktober, melder TT.