Det opplyser landets riksadvokat Tarek William Saab. Han anklager de to pågrepne politikerne, Henry Alviarez og Dignora Hernandez, for å ville mobilisere studenter og arbeidere for å gjøre opprør og destabilisere landet.

Blant dem det er utstedt arrestordre mot, er kvinnen som regnes som Machados høyre hånd, Magalli Meda.

Pågripelsene kommer få måneder før Venezuela avholder presidentvalg i juli.

Machado ble med stort flertall nominert til opposisjonens presidentkandidat i oktober, men myndighetene har nektet henne å registrere kandidaturet. Både hun og USAs utenriksdepartementet fordømmer pågripelsene og arrestordrene.