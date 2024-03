– Dette industripartnerskapet skaper en vinn-vinn-situasjon for Norge og EU. Skal vi nå våre ambisiøse mål for klima og grønn omstilling, er vi avhengig av å jobbe enda tettere og mer målrettet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Torsdag satte han og EU-kommissær Maros Sefcovic sine navnetrekk under industriavtalen.

Første under grønn paraply

Avtalen er den første innunder Grønn allianse som Norge og EU inngikk i fjor vår.

Norge er en viktig leverandør av mange kritiske råvarer som er nødvendige i batteriproduksjonen, og avtalen omfatter først og fremst å bygge opp bærekraftige verdikjeder innen landbaserte kritiske råvarer og batterier.

Ifølge Vestre har regjeringen jobbet hardt for å få industripartnerskapet på plass.

– Med dette partnerskapet vil vi nå klimamålene raskere, samtidig som vi legger til rette for økonomisk vekst, større investeringer og flere grønne arbeidsplasser i Norge, sier Vestre.

Ministermøter og tidlig dialog

Avtalen medfører blant annet at Norge får delta i ministermøtene til Den europeiske batterialliansen.

Partnerskapet skal også bidra til bedre adgang for Norge til tidlig dialog og samarbeid med EU om relevante næringspolitiske utfordringer og problemstillinger som vil påvirke Europa fremover.

Grønn allianse utgjør et rammeverk for forsterket klima-, miljø-, energi- og industrisamarbeid med EU og er et supplement til EØS-avtalen.

Det siste året har Norge inngått flere grønne industripartnerskap, blant annet med Tyskland, Frankrike og Japan. I tillegg jobbes det med å få plass avtaler med andre utvalgte land, som Storbritannia, USA og Norden.